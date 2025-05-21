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    21:51, 20 Май 2025 | GMT +5

    Рыбакина учинила разгром на старте турнира в Страсбурге

    Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (12-е место рейтинга WTA) стартовала на турнире в Страсбурге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме
    Фото: ФТК

    Во втором круге казахстанка в двух сетах одолела представительницу Китая Ван Синьюй (42-я) со счетом 6:1, 6:3.

    Следующей соперницей Рыбакиной станет полька Магда Линетт (33-я), которая сегодня разобралась со словачкой Ребеккой Шрамковой (41-я) — 6:4, 6:3.

    Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая, его призовой фонд составляет 925 661 евро, из которых победительница получит — 142 610 евро и 500 очков рейтинга. Действующей чемпионкой является американка Мэдисон Киз.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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