Рыбакина учинила разгром на старте турнира в Страсбурге

Во втором круге казахстанка в двух сетах одолела представительницу Китая Ван Синьюй (42-я) со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Рыбакиной станет полька Магда Линетт (33-я), которая сегодня разобралась со словачкой Ребеккой Шрамковой (41-я) — 6:4, 6:3.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая, его призовой фонд составляет 925 661 евро, из которых победительница получит — 142 610 евро и 500 очков рейтинга. Действующей чемпионкой является американка Мэдисон Киз.