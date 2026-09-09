Рыбакина вышла в полуфинал US Open-2026 после победы над Чжэн Циньвэнь

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла сегодня у китаянки Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open-2026, передает Kazinform.

Как сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера», казахстанка одержала волевую победу над Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open – 3:6, 6:1, 6:4.

В полуфинале US Open Рыбакина сыграет с победительницей пары Мирра Андреева – Коко Гауфф. В другом полуфинале встретятся действующая чемпионка US Open Арина Соболенко и Джессика Пегула.