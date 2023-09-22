РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» аккредитован Международной Ассоциацией по аккредитации лабораторий
Организационную подготовку, проведение международных и страновых мероприятий самого высокого уровня - одна-и из самых главных и важных функций Управления делами Президента, поделился на своем Telegram-канале Управляющий делами Президента РК Айбек Дәдебаев, передает МИА "Казинформ".
- С начала года УДП РК приняло участие в проведении более 100 таких мероприятий. Это – визиты и встречи первых лиц государств, приезд иностранных правительственных делегаций в Казахстан, а также торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам, расширенные совещания и заседания в зданиях Правительства и Парламента. Важная роль в подготовке таких событий отводится и коллективу нашего РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы»- говорится в сообщении.
В местах предстоящих встреч высокого уровня сотрудники ЦСЭЭ проверяют микроклимат помещений, проводят замеры шума, освещенности, а также различные исследования (бактериологические, санитарно-химические, токсикологические), обязательные по стандартам, утвержденным международным протоколом. Центр санэпидэкспертизы аккредитован Международной Ассоциацией по аккредитации лабораторий (ILAK) с присвоением Лабораторного международного знака MRA №03-46/36. Этот статус – гарантия качества работы ЦСЭЭ и признания результатов лабораторных исследований в 137 странах мира, входящих в международную систему ILAC.
- Следующий ожидаемый шаг в развитии Центра санэпидэкспертизы, работающего в системе УДП – аккредитация на статус Международного референс-центра, за которым остается последнее слово в случае возникновения разночтений в исследованиях различных лабораторий. Коллектив ЦСЭЭ планирует получить его до конца 2023 года. Хочу подчеркнуть, что мы в УДП внимательно следим за материально-техническим состоянием и развитием предприятия, которое занимается столь значимой для репутации нашей страны работой, - написал Айбек Дәдебаев.