РГП «Казводхоз» трансформируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственное предприятие «Казводхоз» будет трансформировано в акционерное общество «Qazakhsu». Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начаты работы по внесению изменений в статью 25 Водного кодекса РК в части возможности передачи стратегических объектов из республиканской собственности в Акционерное общество со 100% участием государства. Для совершенствования корпоративного управления и улучшения инвестиционной привлекательности, в том числе реализации проектов в сфере ГЧП и снижения нагрузки на республиканский бюджет будут продолжены работы по трансформации РГП «Казводхоз» в АО «Qazakhsu»», - сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов в ходе коллегии ведомства.

Также, по информации ведомства, в 2020 году введено в эксплуатацию три водовода, в результате улучшено обеспечение водой 124,5 тысяч человек.

«В настоящее время всего по республике имеется 76 групповых водопроводов протяженностью 15,6 тыс.км, из них в республиканской собственности находятся 39 водопроводов протяженностью 13,4 тыс. км, которые обеспечивают качественной питьевой водой 631 сельских населенных пунктов с численностью 1,2 млн человек. В 2020 году введено в эксплуатацию три водовода, в результате улучшено обеспечение водой 124,5 тысяч человек в 15 сельских населенных пунктов и одном городе», - проинформировал С. Кожаниязов.

Напомним, ранее в министерстве рассказали о планах работы ведомства в этом году.



