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РФ объявила режим тишины и открыла гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Марта 2022, 13:10
РФ объявила режим тишины и открыла гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Как сообщалось ранее, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что по итогам второго раунда переговоров с украинской стороной достигнута договоренность о гуманитарных коридорах для населения.
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