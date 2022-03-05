РФ объявила режим тишины и открыла гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.