Результаты проверок сибиреязвенных захоронений в подтопленных регионах сообщили в Минздраве РК

О санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, пострадавших от паводков, рассказала вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С началом паводков санэпидслужба работает в усиленном режиме. В первую очередь, наше мероприятие направлено на профилактику инфекционных заболеваний, которые характерны для наводнений и паводков. Это, в первую очередь, заболевания, которые передаются фекально-оральным путем, контактным путем. Водный путь передачи для них характерен. То есть, это острые кишечные инфекции, это холера, это брюшной тиф, гепатит А. То есть вся группа острых кишечных инфекций, — сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

Спикер добавила, что вся деятельность службы направлена на профилактику возникновения такой вспышечной заболеваемости.

— Сегодня, в принципе, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. С начала паводкового периода исследовано более 10 тысяч проб — как с централизованного, так и децентрализованного водоснабжения. На сегодня по результатам исследования нет опасности передачи и возникновения инфекций водным путем. Плюс еще исследуется вода питьевая, вода рек. Есть трансграничные реки, мы исследуем на показатели безопасности, характерные именно для рек. Также исследуются сточные воды для того, чтобы понять — какие микроорганизмы циркулируют среди населения, и, условно говоря, изменилась ли флора до и после паводков, — пояснила Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, большую работу проводят специалисты в эвакопунктах, дежурят круглосуточно.

— Результаты исследования речной воды не выходят за пределы гигиенических нормативов. Не обнаружено патогенной микрофлоры, не обнаружено вирусов. Естественно, показатели мутности, цветности выше нормы, но эти показатели не оказывают влияние на возникновение инфекционных заболеваний. Также больше внимание уделяется вопросу с подтоплением эпидзначимых объектов. На сегодня под нашим пристальным вниманием септики, наборные установки, объекты водоснабжения, которые тоже были затоплены, — добавила Айжан Есмагамбетова.

Она также сообщила, что на сегодня в тех регионах, где вода сошла, проводятся дезинфекционные мероприятия.