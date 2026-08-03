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    Результаты 13 незаконных проверок бизнеса отменили в Костанайской области

    Прокуратура Костанайской области выявила нарушения при осуществлении контрольных функций Управлением государственного архитектурно-строительного контроля региона, передает Kazinform.

    проверки бизнеса
    Фото: freepik

    В результате принятых мер восстановлены права 13 субъектов предпринимательства, сообщили в прокуратуре.

    Как установили прокуроры, 13 проверок бизнеса проводились должностными лицами, не прошедшими обязательную аттестацию. В соответствии с законодательством государственный архитектурно-строительный контроль и надзор вправе осуществлять только аттестованные государственные строительные инспекторы.

    По итогам незаконно проведенных проверок предпринимателям были выданы предписания и применены меры административного воздействия.

    После вмешательства прокуратуры все 13 проверок и вынесенные по их результатам предписания признаны недействительными и отменены, а производства по делам об административных правонарушениях прекращены.

    В прокуратуре отметили, что работа по защите прав инвесторов и субъектов предпринимательства в Костанайской области продолжается.

    Бизнес Костанайская область Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор