Результаты 13 незаконных проверок бизнеса отменили в Костанайской области

В результате принятых мер восстановлены права 13 субъектов предпринимательства, сообщили в прокуратуре.

Как установили прокуроры, 13 проверок бизнеса проводились должностными лицами, не прошедшими обязательную аттестацию. В соответствии с законодательством государственный архитектурно-строительный контроль и надзор вправе осуществлять только аттестованные государственные строительные инспекторы.

По итогам незаконно проведенных проверок предпринимателям были выданы предписания и применены меры административного воздействия.

После вмешательства прокуратуры все 13 проверок и вынесенные по их результатам предписания признаны недействительными и отменены, а производства по делам об административных правонарушениях прекращены.

В прокуратуре отметили, что работа по защите прав инвесторов и субъектов предпринимательства в Костанайской области продолжается.