Результаты 13 незаконных проверок бизнеса отменили в Костанайской области
Прокуратура Костанайской области выявила нарушения при осуществлении контрольных функций Управлением государственного архитектурно-строительного контроля региона, передает Kazinform.
В результате принятых мер восстановлены права 13 субъектов предпринимательства, сообщили в прокуратуре.
Как установили прокуроры, 13 проверок бизнеса проводились должностными лицами, не прошедшими обязательную аттестацию. В соответствии с законодательством государственный архитектурно-строительный контроль и надзор вправе осуществлять только аттестованные государственные строительные инспекторы.
По итогам незаконно проведенных проверок предпринимателям были выданы предписания и применены меры административного воздействия.
После вмешательства прокуратуры все 13 проверок и вынесенные по их результатам предписания признаны недействительными и отменены, а производства по делам об административных правонарушениях прекращены.
В прокуратуре отметили, что работа по защите прав инвесторов и субъектов предпринимательства в Костанайской области продолжается.