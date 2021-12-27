Результаты выборов акимов сельских округов соответствуют уровню политической активности партий - Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты выборов акимов сельских округов соответствуют уровню политической активности партий. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представители всех шести партий принимали участие в выборах. Представители «Нур-Отана» победили в 77,7 % округов, то есть 671 человек стал акимом, «Ауыл» – 3,8%, то есть 33 человека, «Адал» – 1,7%, то есть 15 акимов, «Акжол» 1,4% – 12 человек, НПК 1,3% – 11 человек и ОСДП 0,1%, то есть они взяли один округ. Важно отметить, что результаты соответствуют уровню политической активности партий – как в электоральный период, так и в повседневной жизни», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

В текущем году было избрано 864 новых акима. Надо обратить внимание на тот факт, что всего за полгода у нас практически на 1/3 обновился акимский корпус на селе», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Он также добавил, что на выборах сельских акимов наблюдалась высокая явка избирателей.

«Средняя явка по стране у нас составила 78,5%. При том, что явка в сельских округах у нас всегда достаточно высокая», - уточнил Малик Мурзалин.