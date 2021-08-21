+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Результаты вакцинации против COVID-19 позволяют бельгийцам ослаблять карантинные меры

21 Августа 2021 11:13
Поделиться:
Результаты вакцинации против COVID-19 позволяют бельгийцам ослаблять карантинные меры

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Положительные результаты национальной кампании по вакцинации в Бельгии позволяют правительству перейти к ослаблению санитарных мер в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Почти 5 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

В данное время около 7 млн 796 тысяч бельгийцев поставили вакцины от коронавируса, что составляет более 80 процентов населения старше 18 лет.

«Сегодня вакцинированы более восьми из десяти взрослых», - сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

«Таким образом, мы более чем достигли целей «летнего плана» вакцинации и с 1 сентября текущего года сделаем важный шаг к свободе», - сделал заявление бельгийский премьер-министр.

Очередное заседание консультативного (экспертного) комитета при правительстве страны установило с 1 сентября новые следующие правила:

- ослабление санитарных мер при посещении кафе и ресторанов. Необходимо надевать маску только при передвижении по залу (в туалет, от столика к столику, и т.д.). Все другие ограничения сняты. Кроме того, часы работы общественных заведений питания более не регламентированы карантинными мерами;

- ограничения времени работы для «ночных» магазинов снимаются;

- количество посетителей семейных мероприятий более не ограничивается;

- бельгийцы снова могут принимать у себя дома любое количество гостей.

- дистанционная работа больше не рекомендуется во Фландрии. В городе Брюсселе рекомендации пока остаются в силе.

С 1 октября разрешается работа ночных клубов.

Остаются в силе санитарные нормы в общественных местах (общественный транспорт, станции, магазины, библиотеки, суды, религиозные учреждения), где жителям необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

Кроме того, премьер-министр Бельгии призвал каждый муниципалитет страны соответствовать минимальному порогу полного охвата вакцинацией в 70%.

«Будут целенаправленные и местные действия, чтобы вакцинировалось еще больше людей» - сказал А.Кроо.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бельгия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Почти 5 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
Популярное
1 Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
2 Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
3 40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
4 Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
5 В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
6 Памятник Жумабеку Ташеневу открыли в Нур-Султане
Читайте также
Уголовная ответственность за подделку сертификата вакцинации установлена в Узбекистане
В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
Памятник Жумабеку Ташеневу открыли в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив