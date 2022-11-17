Результаты усилий Казахстана в сфере гендерного равенства озвучила Аида Балаева

17 Ноября 2022, 14:10

17 Ноября 2022, 14:10

Результаты усилий Казахстана в сфере гендерного равенства озвучила Аида Балаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева рассказала о реализации государственной гендерной политики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация государственной гендерной политики Казахстана увязана с международными трендами устойчивого развития, национальными приоритетами и принципами социальной политики. Казахстан присоединился к основополагающим документам ООН в области расширения прав и возможностей женщин. Казахстан активно поддерживает совместный проект ООН и Европейского союза по искоренению всех форм сексуального насилия и вредных практик в отношении женщин и девочек «Луч света» для стран Центральной Азии и Афганистана», - сказала она, выступая с приветственным словом на международной научной конференции «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана» в Астане.

Он подчеркнула, что в результате проводимой работы Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству Всемирного экономического форума и поднялся в глобальном рейтинге с 80-го до 65-го места.

«Для нас важно делиться своим опытом работы в сфере гендерного равенства с научно-экспертным сообществом других стран, а также участвовать в совместных проектах», - добавила Аида Балаева.

В научной конференции принимают участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутаты Парламента, представители центральных и местных исполнительных органов, научного-экспертного сообщества, НПО, ООН, структуры «ООН Женщины», ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка. Всего 260 участников, в том числе из Швейцарии, Чехии, Индии, США и Казахстана.