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Результаты третьего exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей

21 Ноября 2022, 00:50
Результаты третьего exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей
21 Ноября 2022, 00:50

Результаты третьего exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны результаты третьего exit-poll, проведенного Институтом комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ «Социс-А» по заказу «31 канала». В частности, институт применил метод непрерывного потока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг результатов выборов Президента страны был осуществлен по методике exit-poll, методом непрерывного потока. Нам удалось опросить 482 тысячи избирателей на 379 избирательных участках, расположенных по всему Казахстану», - заявил в ходе онлайн-телемарафона Алибек Тюймебаев.

Явка составила 70,6 %.

В ходе опроса зафиксированы следующие предварительные результаты. На вопрос, за кого из кандидатов в Президенты страны вы отдали свой голос, получены следующие ответы:

Каракат Абден – 2,84 %

Нурлан Ауесбаев – 2,38 %

Жигули Дайрабаев - 3,68 %

Мейрам Кажыкен – 2,62 %

Салтанат Турсынбекова – 2,24 %

Касым-Жомарт Токаев – 82,02 %

Против всех – 4,22 %

В Казахстане завершились президентские выборы.

Согласно последним данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22:00 часов времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В 20:00 часов по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны, теперь прекратили работу избирательные участки в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. Таким образом, во всех регионах страны завершена работа более 10 тысяч открытых избирательных участков. Теперь члены участковых избирательных комиссий подсчитывают бюллетени.


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