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Результаты соцопроса: названы самые коррупционные сферы деятельности в РК

Автор:  
Серик Сабеков
3 Октября 2022, 16:10
Результаты соцопроса: названы самые коррупционные сферы деятельности в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественное объединение «Казахстанская Ассоциация «Даму» провело мониторинг коррупционных правонарушений за 2020 – 2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, общественное объединение провело социсследование по выявлению наиболее коррупционных регионов и сфер деятельности в Казахстане.

Как сообщили организаторы, первый этап социологического исследования был проведен с начала апреля по июль текущего года. В этот период были проведены так называемые «кабинетные исследования» с участием социологов. Анализ проводился на основе официальных данных госорганов, в том числе Агентства РК по противодействию коррупции, его территориальных департаментов. Были изучены статистические данные и отчеты о коррупционных преступлениях Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК, публикации СМИ.

По итогам анализа было выявлено пять наиболее коррупциогенных регионов Казахстана. Это города Шымкент, Нур-Султан и Алматы, а также Алматинская область и ЗКО.

На основе анализа данных были выявлены наиболее коррумпированные сферы деятельности в регионах.

В целом, результаты соцопроса показали, что перечень чувствительных с точки зрения коррупции госорганов и организаций из года в год не меняется: госполиклиники и больницы, полиция, управления земельных отношений, ЦОНы, детсады и вузы.

Результаты исследований подтверждают, что основная доля коррупционных случаев приходится на эти организации.

В список самых коррупционных по результатам исследования вошли такие ведомства, как Минфин, МСХ, органы внутренних дел.

В ходе второго этапа исследования был проведен экспертный опрос респондентов, направленный на получение необходимой информации об особенностях восприятия коррупционных практик на местах, а также выявление рисков.

В выборочную совокупность были включены эксперты из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской и Атырауской области, непосредственно имеющие отношение к изучаемой тематике. В опросе приняли участие несколько категорий экспертов - представители госорганов, НПО, научные работники, политологи, социологи, представители СМИ.

В рамках второго этапа были проведены круглые столы, встречи с общественностью с целью повышения правовой грамотности и повышения антикоррупционной культуры среди граждан.

По итогам исследований была разработана Карта наиболее коррупциогенных регионов и сфер деятельности.

Проект организован при поддержке МИОР РК.

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