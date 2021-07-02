Результаты скольких казахстанских абитуриентов были аннулированы при сдаче ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги проведенного Единого национального тестирования, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова рассказала о том, что были зафиксированы 18 подставных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбековой, были зафиксированы подставные лица во время ЕНТ. Их количество – 18 человек, в прошлом году их было 7 человек.

«Также 756 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки проноса запрещенных предметов. В прошлом году эта цифра составляла 1296. За нарушение правил во время самого тестирования были удалены 1305 человек, соответственно их результаты были аннулированы», - отметила Наужан Дидарбекова.

Напомним, сегодня на площадке СЦК проходит конференция об итогах Единого национального тестирования.