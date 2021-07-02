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    16:41, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Результаты скольких казахстанских абитуриентов были аннулированы при сдаче ЕНТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги проведенного Единого национального тестирования, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова рассказала о том, что были зафиксированы 18 подставных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбековой, были зафиксированы подставные лица во время ЕНТ. Их количество – 18 человек, в прошлом году их было 7 человек.

    «Также 756 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки проноса запрещенных предметов. В прошлом году эта цифра составляла 1296. За нарушение правил во время самого тестирования были удалены 1305 человек, соответственно их результаты были аннулированы», - отметила Наужан Дидарбекова.

    Напомним, сегодня на площадке СЦК проходит конференция об итогах Единого национального тестирования.


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