Результаты сборной Казахстана во второй день чемпионата мира по ММА

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - С 24 по 29 января в Абу-Даби проходит чемпионат мира по ММА. В мировом первенстве принимают участие 421 спортсмен из 56 стран мира. Соревнования проходят в возрастных категориях 18-21 год (молодежь) и 21+ (взрослые), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

В этапе 1/8 финала провели встречи в октагоне 18 казахстанских спортсменов.

Начало соревновательного дня выдалось нелегким для казахстанской команды. Сразу три спортсменки потерпели поражение.

Представительница Алматинской области Айжан Суйдуова, выступающая в весовой категории до 61,2 кг, уступила российской спортсменке Татьяне Постарнаковой. Россиянка досрочно в первом раунде применила удушающий прием. Алматинка Молдир Аширбек (до 61,2 кг) удушающим приемом проиграла австрийке Катарине Рычковой. Представительница Туркестанской области Айгерим Тореханова потерпела поражение техническим нокаутом от польской спортсменки Паулины Вишневска.

Ерулан Кабдулов (до 52,2 кг) из Атырауской области победил мексиканца Джафета Манзо судейским решением.

Представитель Мангистауской области Нурбол Кулжабаев (до 56,7 кг) удушающим приемом одержал досрочную победу над эстонским бойцом Данилой Горбуновым.

Дастан Жакыпбеков (до 56,7 кг), представляющий Алматинскую область, единогласным решением судей победил индийского спортсмена Махбуб Хан Мохаммеда.

Имангали Абдыкайым из Туркестанской области (до 61,2 кг, молодежь) уступил судейским решением сильному сопернику, представляющему Бахрейн, Мураду Ибрахимову.

Карагандинец Анатолий Золотых, выступающий в весовой категории до 65,8 кг, на последних секундах первого раунде «забил» итальянца Даниеля Калдарера и завершил бой техническим нокаутом.

Триумфатором дня стал представитель Западно-Казахстанской области Самгат Шабдан (до 65,8 кг, молодежь). Он уверенно доминировал над россиянином Гаджи Аджиевым, проводя множественные тейкдауны. Судьи отдали безоговорочную победу Самгату.

Боец из Шымкента Бекзат Жасия (до 65,8 кг) уверенно провел все три раунда и судейским решением одержал победу над австралийским спортсменом Даниелом Митчеллом.

Представитель Атырауской области Неймат Асадов (до 70,3 кг) в поединке против англичанина Гарри Шоу применил удушающий прием в третьем раунде и одержал победу.

Акмолинец Богдан Пшебельский (до 77,1 кг) также финишировал удушающим приемом в третьем раунде украинца Тимура Курбанкадиева.

Карагандинец Игорь Ахматов, выступающий в полусреднем весе до 77,1 кг, досрочно завершил поединок с таджикским спортсменом Фаридуном Шоназаровым, применив болевой прием «рычаг локтя».

Константин Черниченко из Акмолинской области (до 120,2 кг) судейским решением победил узбекского спортсмена Лазизбека Абдусалимова.

Костантин Рахимов (до 120,2 кг, молодежь) потерпел поражение в первом раунде техническим нокаутом от немецкого бойца Тома Холльмана.

Костанайский спортмен Вахид Тимербиев в упорном поединке уступил украинцу Дмитро Бабинскому решением судей.

Казахстан на чемпионате мира представляют 42 спортсмена в 29 весовых категориях.