Результаты ряда медицинских тестов будут представлены онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь казахстанцы могут получить доступ к результатам медицинских анализов онлайн. На сегодняшний день ведется работа по вводу всех результатов медицинских анализов в сервис. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше Министерство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустило сервис «eDensaulyq» в мобильном приложении egov Mobile. Там предоставлена расширенная информация о статусе донора, электронных рецептах, медицинских противопоказаниях, учете беременных и диспансерном учете, госпитализации, результатах лабораторных анализов и больничных листах. Например, в разделе «Общая информация» можно ознакомиться с медицинской организацией, в которой состоит пациент и данными, заполненными врачом», — сказал Бейбит Есенбаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, через этот сервис можно узнать статус пациента в системе обязательного социального медицинского страхования и дату последнего платежа.

«Кроме того, теперь пациенты могут получить доступ к результатам медицинских анализов онлайн. Ведется работа по внесению результатов всех медицинских анализов в службу. Сервис eDensaulyq является единым источником доступа к персональным медицинским данным и обеспечивает быстрый доступ к результатам. Объем услуги eDensaulyq будет постепенно расширяться. В ближайшее время будут добавлены группа крови и другая информация», — добавил Бейбит Есенбаев.