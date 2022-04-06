Результаты проверки авиакомпании FlyArystan озвучили в КГА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационной администрацией Казахстана по поручению Комитета гражданской авиации была проведена внеплановая инспекционная проверка авиакомпании FlyArystan. В Комитете озвучили результаты проверки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации РК.

Авиационной администрацией Казахстана по поручению Комитета гражданской авиации в период с 24 по 28 марта текущего года была проведена внеплановая инспекционная проверка авиакомпании FlyArystan на основании обращения пассажиров по факту отказа в перевозке пассажиров на рейсе КС 7341 по направлению Нур-Султан - Костанай от 19 марта 2022 года.

«По результатам проведенной проверки было выявлено, что причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанной с временной технической неполадкой эвакуационного трапа. Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требовании безопасности полетов, так как с неисправным аварийным трапом высадка пассажиров при аварийной ситуации не представляется возможным. По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180», - говорится в сообщении комитета.

Согласно правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом № 540 министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года, в случае если пассажиру отказано в перевозке по причинам, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна, то ему возвращаются суммы за неиспользованный билет или его часть в соответствии с главой 6 правил, согласно условиям применения тарифа.

С момента начала регистрации авиакомпанией была организована работа по поиску кандидатов для добровольного отказа от перелета среди пассажиров данного рейса, с условием дальнейшего предоставления услуг со стороны авиакомпании, за счет ее средств:

- альтернативные даты вылета;

- размещение в гостинице;

- предоставление питания;

- предоставление трансфера из/в аэропорт;

- ваучер в трехкратном размере от тарифа выкупленного билета.

«Вместе с тем, ввиду наличия пассажиров, выполнивших онлайн-регистрацию и самостоятельно прошедших процедуру досмотра и далее последовавших в зону ожидания посадки, посадка на борт производилась согласно стандартной процедуре до того момента, пока количество пассажиров, прошедших на борт воздушного судна, не составило 110 человек.

Согласно информации, полученной от авиакомпании FlyArystan, пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года, которые не смогли воспользоваться своими билетами, могут в течение года обратиться с заявлением о денежном возврате по месту приобретения. Хотелось бы отметить, ввиду сложившийся внештатной ситуацией, процесс автоматического возврата агрегаторов не функционирует. В связи с этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки агрегатора», - резюмировали в комитете.

Получить ваучер в размере трехкратного тарифа приобретенного авиабилета пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года могут, обратившись через контакт-центр авиакомпании.

«По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций. Авиакомпании поручено выполнить все обязательства перед пассажирами данного рейса по осуществлению возврата стоимости авиабилета», - заключили в ведомстве.

Ранее в авиакомпании FlyArystan пояснили ситуацию касательно рейсов от 19 марта по направлению Нур-Султан-Костанай, также 26 марта по направлению Уральск-Алматы.

Фото:t.me/caa_kaz