Результаты проб с места падения ракеты станут известны сегодня - МОАП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Результаты проб, взятых на месте крушения «Союз-ФГ», будут известны сегодня. Об этом после заседания Правительства РК сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 11 октября с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Однако запуск оказался аварийным, а экипажу пришлось катапультироваться с корабля и приземлиться близ города Жезказгана, российский космонавт и американский астронавт живы. По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, космический корабль «Союз МС-10» ориентировочно упал в Карагандинской области.

По словам Марата Нургужина, в соответствии с межгосударственным договором между Россией и Казахстаном созданы две правительственные комиссии. Со стороны Казахстана эту комиссию возглавляет МВД, со стороны РФ - государственная корпорация Роскосмос.

«Хочу подчеркнуть, что обе комиссии приступили к работе. Вместе с тем, до старта дежурные команды как Казкосмоса, так и Роскосмоса находятся в районе падения - это у нас национальный центр «Ғарыш-Экология». Они уже за этот период провели все пробы, анализы воздуха, земли, проанализировали состояние радиационной безопасности. Отделяющиеся части ракеты упали в безлюдном районе. Никаких разрушений и жертв нет. Радиационный фон в районе падения отделяющихся частей и аварийных фрагментов - стабильный, повышения нет. Взяты все соответствующие пробы, в Жезказгане в лаборатории нашего центра «Ғарыш-Экология» эти анализы продолжаются. Сегодня в течение дня пробы будут завершены, и мы предоставим в установленном порядке акты этих проб», - сообщил вице-министр.

Кроме того, по словам Марата Нургужина, планируется провести анализ экологического ущерба, который будет определен уже после работы этих комиссий. За оценку анализа экологического ущерба отвечает Министерство энергетики. При поддержке Казкосмоса, пообещал вице-министр, все эти работы будут проведены в установленном порядке.





«Если говорить о последствиях аварии, то до выяснения технических причин запуски ракет-носителей типа «Союз» приостановлены. До конца года планировались еще три запуска. Один пилотируемый, один с космическим кораблем и один с космическим аппаратом. Теперь судьба этих запусков будет решаться только после выводов технической комиссии «Роскосмоса» с четким определением причин аварии. Мы ожидаем в течение трех недель получить результаты. Роскосмос уведомит наше Правительство, в том числе Казкосмос, о причинах этой аварии и о дельнейшей судьбе запусков текущего года. (...) Я думаю, что после выяснения всех причин и устранения ущерба мы продолжим нашу космическую программу, в том числе и на Байконуре», - добавил он.

При этом вице-министр сообщил, что основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км, ориентировочно 22 тонны керосина и кислорода (остаток этого топлива) пролились на землю.

«При этом превышения предельно допустимой концентрации по керосину нет. Керосин относится к четвертому классу токсичных веществ, как и все нефтепродукты, поэтому он не несет такой угрозы. Но все равно мы проведем комплексно исследование и соответствующие претензии, если они будут, выставим российской стороне», - заключил Марат Нургужин.

Напомним, 11 октября в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».

Затем стало известно о том, что капсула космического корабля «Союз МС-10», в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, российский космонавт и американский астронавт живы. По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, космический корабль «Союз МС-10» ориентировочно упал в Карагандинской области.

На месте падения ракеты-носителя «Союз ФГ» радиоактивная и химическая обстановка в норме. На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии с «Союз-ФГ»

Днем 12 октября были обнаружены первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасания космического корабля в радиусе 40 км от села Талап города Жезказгана в Карагандинской области. Части ступеней аварийной ракеты «Союз-ФГ» вывезут в Самару.