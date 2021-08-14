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Результаты ПЦР-тестов подделывал студент-медик из Таджикистана в Алматы

14 Августа 2021 16:32
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Результаты ПЦР-тестов подделывал студент-медик из Таджикистана в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы студент-медик из Таджикистана изобличен в подделке результатов ПЦР-тестов, передает МИА «Казинформ».

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«Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, 25-летний гр.Х., являясь студентом медицинского вуза, работал медбратом в процедурном кабинете одного из частных медицинских центров. Оперативная информация, поступившая в наше распоряжение, в течение нескольких дней была тщательная проверена. Она подтвердилась. Свои услуги мужчина оценивал в 20 тысяч тенге. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.385 УК РК. Вину свою гр.Х. признает. Утверждает, что имеет причастность к изготовлению лишь одного поддельного документа», - сообщил в Facebook заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Как подчеркнул Р. Абдрахманов, точное количество преступных эпизодов будет установлено в ходе дальнейшего расследования.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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