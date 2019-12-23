Результаты НСОД подтвердили либерализацию свободы слова – известный правовед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Марат Башимов оценил результаты второго заседания Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эксперты отмечают второе заседание НСОД, как прорывное. Во всех странах мира реформы политической системы играют ключевую роль. В два раза снизили число участников партии для ее регистрации, что дает возможности собрать большее число голосов. На втором заседании было произнесено непривычное нашему уху словосочетание «оппозиционная партия», что международные эксперты оценивают, как огромнейший прорыв вперед. Наличие такой партии в Парламенте с альтернативным мнением, соответствуют тезису Президента РК Касым-Жомарта Токаева «разные мнения – единая нация», - сказал Марат Башимов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его словам, это свидетельствует о плюрализме в нашей стране.

«Теперь, все будут относиться к понятию «оппозиционность» спокойно и конструктивно, - продолжил спикер. - В определенном контексте можно наблюдать либерализацию свободы слова. Статья 130 УК РК не соответствовала международным стандартным - во всех странах мира статья «Клевета» находится в гражданском правовом поле. Если ты сказал что-то не так, то будешь за это отвечать своим кошельком. Поэтому, перевод в статьи в административное правовое поле позволяет говорить о свободе слова, а также дает возможность журналистам проводить свои расследования. Ведь, раньше именно из-за того, что эта статья влекла уголовное наказание, невозможно было проводить журналистские расследования».

М. Башимов подчеркнул, что к этому аспекту в стране не могли прийти долгие годы.

«По поводу проведения митингов: на совете было принято решение о внедрении уведомительного принципа. Другое дело, что там есть свои ограничения, персональная ответственность. Президент также подчеркнул, что осуществление твоих прав не должно ущемлять права других лиц. Все в соответствии с Конституцией и международными стандартами», - заявил эксперт.