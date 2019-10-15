Результаты казахстанских вузов демонстрируют прогресс - региональный директор QS
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты казахстанских вузов демонстрируют прогресс, заявила региональный директор QS Зоя Зайцева, передает МИА «Казинформ».
«Результаты казахстанских вузов в рейтингах демонстрируют прогресс, который является результатом неустанной систематической, стратегической работы университета, всей команды, профессоров, сотрудников»,- отметила Зоя Зайцева на саммите «QS in conversation. Повышение узнаваемости через международное сотрудничество: мобильность, признание, брендинг».
Глобальный саммит, организованный Евразийским национальным универитетом совместно с Университетом Витовтаса Великого и компанией QS.
Рассказывая о ходе конференции, Зоя Зайцева подчеркнула, что инициатива о проведении конференции в первую очередь шла от казахстанских партнеров.
«Встреча в Европе, университеты из Центральной Азии, выступающие со всего мира, я думаю, дадут достаточно неплохой толчок заметности университетов из всех регионов.
Приятно видеть, что у нас есть выступающие с Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, из европейской части, Северной Америки», - заключила директор.
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