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Результаты казахстанских спортсменок в полуфинале чемпионата Азии по боксу

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Марта 2022, 07:11
Результаты казахстанских спортсменок в полуфинале чемпионата Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) прошли очередные полуфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На женском молодежном турнире от сборной Казахстана выступило еще пять спортсменок, три из которых вышли в финал. Любопытно, что все три победительницы выиграли свои бои нокаутом. Результаты боев представлены ниже.

60 кг. Аруза Балгабек (Казахстан) — Шахин Гилл (Индия) — 0:5;

66 кг. Бакыт Сейдиш (Казахстан) — Феруза Алижонова (Узбекистан) — победа Сейдиш техническим нокаутом в третьем раунде;

70 кг. Гаухар Шайбекова (Казахстан) — Зая Мурад (Иордания) — победа Шайбековой нокаутом в первом раунде;

81 кг. Камила Бажбенова (Казахстан) — Снеха (Индия) — победа Бажбеновой нокаутом во втором раунде;

+81 кг. Асель Токтасын (Казахстан) — Сахобат Хусанова (Узбекистан) — 1:4.


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