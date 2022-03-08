Результаты казахстанских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Финляндии в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования. Olympic.kz представил результаты казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

В этот вид программы смогли квалифицироваться Галина Вишневская-Шепоренко и Александр Мухин. В женских соревнованиях Вишневская-Шепоренко стала 30-й. Первое место у норвежки Тириль Экхофф. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, а Дениз Херманн (Геомания) замкнула тройку лучших.

Мухин в свою очередь показал 58-й результат. Победа в активе француза Кентена Фийона-Майе. Вторым стал Эрик Лессер (Германия). Итальянец Лукас Хоффер занял третье место.