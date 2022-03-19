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    23:00, 18 Март 2022 | GMT +6

    Результаты казахстанских биатлонисток в спринте этапа Кубка мира в Хольменколлене

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В норвежском Хольменколлене женским спринтом на семь с половиной километров с двумя огневыми рубежами стартовал десятый этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты спринта — у норвежских биатлонисток Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Второй стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

    Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская финишировала 61-й. Дарья Климина завершила спринт 66-й, Елизавета Бельченко — 75-й.

    Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия)

    Женщины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 21:28.3 (0+1)

    2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +7.0 (0+0)

    3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +9.4 (0+1)

    61. Галина Вишневская (Казахстан) — +3:43.4 (3+0)

    66. Дарья Климина (Казахстан) — +4:06.7 (0+2)

    75. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +5:50.8 (3+1).


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