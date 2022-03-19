23:00, 18 Март 2022 | GMT +6
Результаты казахстанских биатлонисток в спринте этапа Кубка мира в Хольменколлене
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В норвежском Хольменколлене женским спринтом на семь с половиной километров с двумя огневыми рубежами стартовал десятый этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый и третий результаты спринта — у норвежских биатлонисток Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Второй стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская финишировала 61-й. Дарья Климина завершила спринт 66-й, Елизавета Бельченко — 75-й.
Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия)
Женщины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 21:28.3 (0+1)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +7.0 (0+0)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +9.4 (0+1)
61. Галина Вишневская (Казахстан) — +3:43.4 (3+0)
66. Дарья Климина (Казахстан) — +4:06.7 (0+2)
75. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +5:50.8 (3+1).