Результаты казахстанских биатлонисток в спринте этапа Кубка мира в Хольменколлене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В норвежском Хольменколлене женским спринтом на семь с половиной километров с двумя огневыми рубежами стартовал десятый этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и третий результаты спринта — у норвежских биатлонисток Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Второй стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская финишировала 61-й. Дарья Климина завершила спринт 66-й, Елизавета Бельченко — 75-й.

Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия)

Женщины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 21:28.3 (0+1)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +7.0 (0+0)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +9.4 (0+1)

61. Галина Вишневская (Казахстан) — +3:43.4 (3+0)

66. Дарья Климина (Казахстан) — +4:06.7 (0+2)

75. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +5:50.8 (3+1).