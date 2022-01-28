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Результаты казахстанцев в мужском спринте чемпионата Европы по биатлону

28 Января 2022 21:53
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Результаты казахстанцев в мужском спринте чемпионата Европы по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Арбере (Германия) состоялся мужской спринт в рамках чемпионата Европы по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Команда Казахстана в этом виде соревновательной программы была представлена четырьмя спортсменами.

Лучший результат принадлежит Асету Дюсену. Он стал 29-м. Данил Белецкий финишировал на 35-м месте. Сергей Сирик показал 90-й результат, а Бекентай Турлыбеков - 97-й.

Победу одержал норвежец Эрленд Бьонтегард. Второе место осталось за россиянином Никитой Поршневым. Лукас Фратцщер из Германии стал третьим.


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#Спорт   #Германия  
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