Результаты голосования на участке №2 в Алматы не включили в окончательные итоги референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты голосования на участке № 2 города Алматы в окончательные итоги референдума не внесены. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При подведении итогов Центральная комиссия приняла к сведению заявление территориальной комиссии города Алматы. На основании материалов, представленных территориальной комиссией, в соответствии со статьями 21, 31 Конституционного закона «О республиканском референдуме», Центральная комиссия может признать проведение референдума на отдельных участках административно-территориальных единиц недействительным. В связи с этим результаты голосования на участке №2 города Алматы в окончательные итоги референдума не были включены», - сказал Нурлан Абдиров.

По словам председателя комиссии, оба варианта ответов были выбраны, то есть признаны действительными, но количество бюллетеней, не учитываемых при подсчете голосов, составило 1,58 %, или 125 859 бюллетеней.

«Недействительными признаются оставшиеся бюллетени, а это бюллетени неустановленного образца либо волеизъявление голосующих, которые не могут быть установлены. Количество таких бюллетеней составило 2,58 %, или 205 924 бюллетеня», - сказал он.

Согласно ранее озвученным итоговым данным ЦИК, поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей.



