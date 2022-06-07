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    13:11, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Результаты голосования на участке №2 в Алматы не включили в окончательные итоги референдума

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты голосования на участке № 2 города Алматы в окончательные итоги референдума не внесены. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При подведении итогов Центральная комиссия приняла к сведению заявление территориальной комиссии города Алматы. На основании материалов, представленных территориальной комиссией, в соответствии со статьями 21, 31 Конституционного закона «О республиканском референдуме», Центральная комиссия может признать проведение референдума на отдельных участках административно-территориальных единиц недействительным. В связи с этим результаты голосования на участке №2 города Алматы в окончательные итоги референдума не были включены», - сказал Нурлан Абдиров.

    По словам председателя комиссии, оба варианта ответов были выбраны, то есть признаны действительными, но количество бюллетеней, не учитываемых при подсчете голосов, составило 1,58 %, или 125 859 бюллетеней.

    «Недействительными признаются оставшиеся бюллетени, а это бюллетени неустановленного образца либо волеизъявление голосующих, которые не могут быть установлены. Количество таких бюллетеней составило 2,58 %, или 205 924 бюллетеня», - сказал он.

    Согласно ранее озвученным итоговым данным ЦИК, поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей.



    Теги:
    Алматы Другие государственные органы ЦИК Политика Референдум
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