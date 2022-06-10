Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Результаты ЕНТ в 139 баллов будут аннулированы – директор Наццентра тестирования
10 Июня 2022 19:47

Результаты ЕНТ в 139 баллов будут аннулированы – директор Наццентра тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты будут аннулированы. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан Руслан Емельбаев Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, у меня сегодня одновременно и радостная, и грустная новость.

С момента старта ЕНТ-2022 двум абитуриентам покорилась отметка 139 баллов.

Нас очень радует, когда Вы своими стараниями набираете высокие баллы на ЕНТ. Но, есть абитуриенты, которые, не соблюдая принципов академической честности, прибегают к разным уловкам. Поэтому, прежде чем сообщить Вам радостную новость, мы решили провести дополнительную проверку.

К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых», - написал Руслан Емельбаев.



Читайте также
Семьям погибших работников на АрселорМиттал Темиртау окажут помощь
Гвардейцы Шымкента спасли мужчину от самоубийства
Уголовное дело возбудили по факту гибели людей на АрселорМиттал Темиртау
Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на АрселорМиттал Темиртау
Трагедия на АрселорМиттал Темиртау - четверо погибли, один в больнице
Три мешка золотосодержащей руды пытались похитить из шахты в Жамбылской области
Пять рабочих остались под завалами в одном из цехов АрселорМиттал Темиртау
Полицейский в Актобе отогнал горящую автомашину

Лента новостей

Архив