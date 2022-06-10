10 Июня 2022 19:47

Результаты ЕНТ в 139 баллов будут аннулированы – директор Наццентра тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты будут аннулированы. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан Руслан Емельбаев Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, у меня сегодня одновременно и радостная, и грустная новость.

С момента старта ЕНТ-2022 двум абитуриентам покорилась отметка 139 баллов.

Нас очень радует, когда Вы своими стараниями набираете высокие баллы на ЕНТ. Но, есть абитуриенты, которые, не соблюдая принципов академической честности, прибегают к разным уловкам. Поэтому, прежде чем сообщить Вам радостную новость, мы решили провести дополнительную проверку.

К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых», - написал Руслан Емельбаев.



