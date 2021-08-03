Результаты ЕНТ скольких абитуриентов аннулировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аннулированы результаты ЕНТ 19 абитуриентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

По аналогии с прошлым годом после завершения ЕНТ сотрудники Национального центра тестирования просматривают видеозаписи с участием 145 тысяч абитуриентов.

Ранее Министр образования и науки поставил задачу обеспечить прозрачность процедуры сдачи ЕНТ и усилить контроль за его результатами.

И в прошлом году после введения правил о просмотре видеозаписей с камер наблюдения по завершении ЕНТ были выявлены нарушения, и аннулированы результаты 152 абитуриентов, 91 из которых лишились уже присужденных образовательных грантов.

Усиление контроля уже привело к тому, что количество попыток пронести запрещенные предметы за три года существенно уменьшилось от 128 000 в 2019 году до 1296 в 2020 и 758 случаев в 2021 году, а количество попыток использовать запрещенные предметы во время самого тестирования сократилось с 2363 в 2019 до 749 в 2021 году.

В первую очередь, сотрудники Наццентра тестирования проверяют видеозаписи с участием тестируемых, набравших более 100 баллов. Также разбирают случаи, когда количество баллов, набранных абитуриентом во время сдачи ЕНТ в марте и в мае-июне, значительно разнится.

После детального просмотра части видеозаписей ЕНТ этого года выяснилось, что 19 абитуриентов пользовались шпаргалками и нарушали правила. В связи с этим их результаты были аннулированы.

«Мы проводим такую тщательную проверку для того, чтобы наши выпускники надеялись только на свои знания. Ведь абитуриент, который сегодня сдает тест, нарушая правила, завтра рискует стать недобросовестным специалистом, будь то полицейский, медик, учитель или судья. Поэтому комиссия приняла решение аннулировать результаты 19 абитуриентов, и теперь они не смогут участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Но с учетом того, что речь все-таки идет о детях, они смогут обучаться в вузах на платной основе. Отмечу, что в целом для снижения стресса у школьников мы предоставляем им возможность сдать ЕНТ несколько раз в год. Но создавая условия для того, чтобы школьники имели несколько шансов сдать ЕНТ, призываем всех абитуриентов к академической честности и отмечаем, что мы будем и дальше прилагать усилия для того, чтобы ЕНТ проходило максимально открыто и прозрачно. Мы продолжим смотреть видеозаписи, и при выявлении нарушений результаты и даже уже присужденные гранты будут аннулированы», –отметила и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова.