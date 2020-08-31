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Результаты ЕНТ 158 абитуриентов аннулировали после просмотра видео с камер
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам просмотра видео ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант. В частности, камеры зафиксировали, как дежурная на ЕНТ «прикрывает» спиcывающего абитуриента. Видео опубликовал директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов, передает МИА «Казинформ».
«По итогам просмотра видео ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл 138). 97 ребят, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, будут зачислены в течение 2 недель. Более подробно опубликуем на страничке НЦТ», - написал Дидар Смагулов в Facebook.
«К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как «героически» она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник. Как минимум будем требовать её увольнения из системы образования, как максимум привлечения к более суровой ответственности», - добавил директор НЦТ.
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