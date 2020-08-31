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Результаты ЕНТ 158 абитуриентов аннулировали после просмотра видео с камер

31 Августа 2020 02:51
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Результаты ЕНТ 158 абитуриентов аннулировали после просмотра видео с камер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам просмотра видео ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант. В частности, камеры зафиксировали, как дежурная на ЕНТ «прикрывает» спиcывающего абитуриента. Видео опубликовал директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов, передает МИА «Казинформ».

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«По итогам просмотра видео ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл 138). 97 ребят, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, будут зачислены в течение 2 недель. Более подробно опубликуем на страничке НЦТ», - написал Дидар Смагулов в Facebook.

«К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как «героически» она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник. Как минимум будем требовать её увольнения из системы образования, как максимум привлечения к более суровой ответственности», - добавил директор НЦТ.




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