Результаты экспертизы суды должны рассматривать оффлайн – эксперт из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты экспертизы суды должны рассматривать оффлайн. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ, член Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Роман Куйбида в ходе онлайн-встречи на тему «Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В некоторых странах ограничивают использование определенных ресурсов для онлайн-правосудия. Некоторые компании поработали с судами и адаптировали свои программы к потребностям судебных процессов. В Великобритании есть попытки создать такую систему, или специальные программы, которые созданы и используются в США и Канаде. Какие вызовы в онлайн-судах? В первую очередь, гарантирование стандартов справедливого судебного процесса, обеспечение гласности. Разные страны используют разные подходы – подключают заинтересованных лиц, например журналистов, по их запросу или онлайн-трансляции в YouTube. Такие онлайн трансляции, обычно, не сохраняются на ресурсе. Качество связи не всегда хорошее. Например, в Индонезии создаются точки доступа в судах, куда желающие представители сторон могут прийти для подключения к процессу, в Индии есть мобильные точки, в Новой Зеландии обеспечен спутниковый интернет. Для идентификации участников часто используют ЭЦП, например, в Украине, или используется идентификация по лицу – в Китае», – сказал Р.Куйбида.

Эксперт отметил, что есть также проблемы в исследовании вещественных доказательств и производстве экспертизы в онлайн-суде. Такие исследования лучше проводить офлайн, поскольку онлайн не может обеспечить непосредственное изучение судом. Также существуют проблемы с судами присяжных. В США, например, присяжным раздавались планшеты. Сейчас перед онлайн-правосудием стоят задачи по переходу от временных правил к постоянным, от отдельных онлайн-сервисов к их интеграции.