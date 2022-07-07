7 Июля 2022 14:10

Результаты двух абитуриентов с наивысшими баллами на ЕНТ аннулированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты ЕНТ двух абитуриентов, набравших наивысшие баллы, аннулированы из-за нарушений правил тестирования. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Казахстану три абитуриента набрали 139 баллов, что является наивысшим достижением. Но, к сожалению, было установлено, что эти 139 баллов были набраны двумя абитуриентами с нарушением правил тестирования, без соблюдения академической честности. Поэтому результаты ЕНТ были аннулированы. В настоящее время результаты третьего абитуриента также проверяются», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.

Также он рассказал о возможности поступления абитуриентов.

«После полного завершения ЕНТ будет проведен «пост прокторинг» по результатам тестирования. В прошлом году были аннулированы результаты ЕНТ 52 абитуриентов. Из них 38 – обладатели государственных грантов. В случае аннулирования результатов, полученных абитуриентом во время проведения ЕНТ, с января по март можно пройти платное обучение на основании результатов тестирования», - добавил спикер.