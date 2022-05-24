24 Мая 2022 18:29

Результаты девяти выпускников на ЕНТ аннулировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За первую неделю Единого национального тестирования в Алматы выявили 9 нарушений. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнар Ермекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю с начала ЕНТ в Алматы тестирование сдали около 1300 выпускников. В трех центрах тестирования мегаполиса выявлено 9 нарушений. Один из сдававших собирался выпустить и раздать тестовые задания. Остальные пытались получить ответы удаленно по телефону. Результаты девяти выпускников аннулированы. Кроме того, они больше не могут использовать свой второй шанс», - сообщила Гульнара Ермекбаева.

По ее словам, с этого года абитуриентам предоставляется две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин. Единое национальное тестирование началось 16 мая и закончится 5 июля. В этот промежуток времени также имеют право участвовать выпускники школ прошлых лет, ТиПО, условники и кандасы.

«В случае нарушения правил проведения ЕНТ при первой возможности результаты тестирования аннулируются, а второй шанс абитуриенту не предоставляется. При успешном прохождении первого тестрирования и нарушении определенных правил при второй возможности, оба результата будут аннулированы, участвовать в конкурсе выпускник не сможет», - уточнила спикер.

В этом году в Алматы окончат школу около 12 тыс. выпускников. В мегаполисе функционируют 287 общеобразовательных школ, из них 207 государственных и 80 частных. Число учащихся с 1 по 11 класс составляет около 300 тыс. детей.