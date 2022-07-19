19 Июля 2022 15:42

Результаты абитуриента со 139 баллами аннулируют из-за нарушений им правил

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев сообщил в Instagram о том, что пришлось аннулировать результаты ЕНТ еще одного абитуриента, набравшего 139 из 140 баллов, передает МИА «Казинформ».

«К сожалению, в ходе повторной проверки видеозаписей ЕНТ-2022 мы выяснили, что тестируемый, набравший максимальные 139 баллов нарушил правила.

Соответственно, его результат был аннулирован, и он не может принять участие в конкурсе грантов», - написал Руслан Емельбаев.

Ранее сообщалось, что два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты будут аннулированы.

«Это уже третий зарегистрированный случай. Теперь, максимальный балл –138, его набрали четыре абитуриента», - сообщил спикер.

Он также проинформировал, что работа по проверке результатов всех четверых продолжается.

«Также вниманию родителей! На сайте Вы сможете самостоятельно посмотреть сертификат своего ребенка. Для этого необходимо ввести данные ребенка: ИИН и ИКТ (можно посмотреть в Личном кабинете тестируемого). Важно: Подделка сертификата ЕНТ незаконна и, к тому же, бесполезна. Так как все данные ЕНТ хранятся в базе НЦТ. Друзья, мы хотим, чтобы образовательные гранты получили только достойные и честные дети, поэтому не можем закрыть глаза на любые нарушения правил», - резюмировал Р. Емельбаев.



