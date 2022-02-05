Результат нас радует: Денис Никиша – о выступлении на смешанной эстафете
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по шорт-треку стала шестой на смешанной эстафете в Пекине. Участник Олимпиады Денис Никиша прокомментировал данный результат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
«Результат смешанной эстафеты нас очень радует, это хороший результат для нас. Немного не хватило выносливости и скорости для финала А.
Тренерский состав принял решение заменить Абзала в заключительном забеге, так как он уже был уставший. У Адиля был большой перерыв после личного старта, он был свежий, поэтому заменили на него.
Впереди у нас еще личные старты, готовимся, настраиваемся», - поделился спортсмен.
Напомним, сборная Казахстана по шорт-треку выступила в утешительном финале в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Итоговое место Казахстана в смешанной эстафете — шестое. На данный момент это лучшее место Казахстана на Олимпиаде-2022 из всех выступивших спортсменов.
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