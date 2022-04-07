Результат казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой вошел в Книгу рекордов Гиннесса
«Всемирная организация рекордов Гиннеса за победу на Чемпионате Мира по шахматам, который проходил в декабре 2021 года в Польше вручила Бибисаре Асаубаевой сертификат как самой молодой чемпионке мира среди женщин по игре в блиц», - поделилась радостной вестью мама юной шахматистки Лиана Танжарикова.
Казахстанская федерация шахмат поздравила Бибисару Асаубаеву с особым достижением.
«Хочется отметить, что впервые в истории казахстанский шахматист попадает в Книгу рекордов за достижения в шахматах. Безусловно, этот рекорд – результат большого труда и большая мотивация для подрастающего поколения. Желаем ей дальнейшего покорения спортивных вершин и реализации намеченных планов», - говорится в тексте поздравления Казахстанской федерации шахмат.