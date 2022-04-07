Результат казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой вошел в Книгу рекордов Гиннесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая юная шахматистка, ставшая чемпионкой мира по блицу среди женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всемирная организация рекордов Гиннеса за победу на Чемпионате Мира по шахматам, который проходил в декабре 2021 года в Польше вручила Бибисаре Асаубаевой сертификат как самой молодой чемпионке мира среди женщин по игре в блиц», - поделилась радостной вестью мама юной шахматистки Лиана Танжарикова.

Казахстанская федерация шахмат поздравила Бибисару Асаубаеву с особым достижением.

«Хочется отметить, что впервые в истории казахстанский шахматист попадает в Книгу рекордов за достижения в шахматах. Безусловно, этот рекорд – результат большого труда и большая мотивация для подрастающего поколения. Желаем ей дальнейшего покорения спортивных вершин и реализации намеченных планов», - говорится в тексте поздравления Казахстанской федерации шахмат.