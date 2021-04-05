Результат ЕНТ будет доступен сразу после завершения - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные новшества электронного формата проведения Единого национального тестирования и его преимущества пояснили в Министерстве образования РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕНТ будет проходить не как раньше - 7-10 дней, когда 120 тысяч претендентов участвуют за столь короткое время. Эта процедура будет проводиться в течение трех месяцев. Надо отметить, что сам тестируемый выбирает место проведения ЕНТ, время проведения. Это очень удобно для школьников, когда он сам выбирает дату, время и место сдачи. Еще одно преимущество - результат будет доступен сразу по завершении процедуры тестирования, а не в конце рабочего дня, как это было раньше», - сказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев в ходе брифинга в СЦК.

По его словам, если же тестируемый не согласен с результатами ЕНТ, он сразу имеет возможность подать апелляцию.

«Планируется, что тестирование пройдет по принципу «один тестируемый - один компьютер - одна камера». Особое внимание мы уделили обеспечению информационной безопасности, процесс тестирования будет осуществляться посредством специальной закрытой сети VPN с элементом шифрования. Кроме того, дополнительно через государственную техническую службу КНБ будет проводиться проверка на предмет возможного вмешательства в программное обеспечение, которое будет использоваться при тестировании», - рассказал А. Тойбаев.

Он также добавил, что при проведении ЕНТ будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, в Казахстане ЕНТ стартует с 15 апреля и продлится до 30 июня.