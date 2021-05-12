Резонансное ДТП в Алматы - участников приговорили к году ограничения свободы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Участников резонансного ДТП осудили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замначальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов.

«Согласно материалам уголовного дела, расследованного дознавателями Управления дознания по признакам состава преступления, предусмотренного ст.345 ч.2 УК РК, водитель Саткынбай С.М., следуя на автомашине марки «Daewoo Matiz» по улице Алтынсарина в южном направлении и на пересечении с проспектом Абая, нарушив п.5.2.5 ПДД РК, выехал на перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с авто марки «JAC S3» под управлением водителя Ивченко Е.В. которая, в свою очередь, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, в нарушении п.5.2.3 ПДД РК, заехала на перекрёсток на запрещающий жёлтый сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль под управлением Ивченко Е.В., двигаясь по инерции, совершил наезд на пешехода, который стоял на углу перекрёстка. В результате данного происшествия пешеход получил тяжкие телесные повреждения»,- проинформировал Рустам Абдрахманов.

Расследование по уголовному делу было завершено.

Приговором Ауэзовского районного суда оба водители признаны виновными в совершении вышеуказанного преступления и каждый из них приговорен к 1 году ограничения свободы и лишению права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие имело место 17 сентября 2020 года около 08.00 часов в Ауэзовском районе города Алматы.