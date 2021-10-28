Резолюцию приняли участники конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по итогам секционных и пленарного заседаний международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» ее участники приняли резолюцию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«1. Систематизировать всю мировую историографию золотоордынской цивилизации в условиях глобализационных процессов современности. В целях научного обоснования значения истории Золотой Орды в контексте мировой, а также взаимосвязи политического, социального, этногенического и культурного развития Золотой Орды и Дешт-и-Кипчака проводить комплексные исследования на международном уровне. Научно определить историческую преемственность особенностей и своеобразия традиционной власти в Золотой Орде (укреплять связи между зарубежными учеными – золотоордаведами и отечественными гуманитарными институтами, разрабатывать совместные проекты)», - говорится в документе.

2. Учитывая важную роль Улуса Джучи в формировании Казахской государственности и казахского народа, открыть финансируемый из государственного бюджета научно-исследовательский центр по изучению значения Улуса Джучи в истории Казахского ханства.

3. Ввести в научный оборот результаты археологических раскопок периода Золотой Орды, организовывать экспозиционные выставки с демонстрацией широкой общественности отреставрированные и законсервированные версии найденных артефактов и контролировать научность их организации на международном уровне. (На постоянной основе вести археологические раскопки городищ эпохи Золотой Орды и финансировать эти работы на государственном уровне).

4. В связи с дефицитом специалистов по изучению древней и средневековой истории Казахстана, исследователей этнических связей Золотая Орда – Улус Джучи и Казахского ханства, готовить их из молодых специалистов по истории средних веков и освоивших восточные языки, магистрантов и докторантов. С этой целью внести свои предложения Министерству образования и науки Республики Казахстан по увеличению грантов по названным специальностям.

5. На сегодняшний день в образовательных программах группа «История и археология» рассматривается вместе. А потому и количество выделяемых грантов ограничено. Учитывая это обстоятельство, предложить Министерству образования и науки Республики Казахстан разделить образовательную программу на три группы: «История», «Археология», «Музейное дело и охрана памятников».

6. Создание отдельной выставочной экспозиции, посвященной истории государственности в Национальном музее Казахстана (г. Нур-Султан).

7. Развитие историко-культурного туризма на базе памятников Сарайшык и Улытау.

8. Популяризация основных исторических символов истории Казахстана в золотоордынский период: Джучи, Бату, Берке, Тукай-Тимур, Ногай, Узбек-хан, Жанибек-хан, Урус-хан, Едиге-би, Тохтамыш-хан и др..

9. Представлять Казахстан на международной арене как наследника Великой Степной Империи, в том числе Золотой Орды.

10. Популяризация истории Улуг Улуса через СМИ и Интернет-ресурсы путем организации образовательных программ на государственных телеканалах и известных отечественных информационных агентствах.

«11. Для этого возможно открытие постоянного интернет-ресурса (канала), на котором известные специалисты, ученые, публицисты будут знакомить зрителя с историей и культурой Золотой Орды и тюркских государств, а также рассказывать о жизни знаменитых личностей той эпохи»,- говорится в тексте резолюции.