Резня в Вюрцбурге: 24-летнему сомалийцу предъявлено обвинение
В субботу 24-летний подозреваемый предстал перед судом, и ему предъявили обвинение в трех убийствах и шести случаях тяжких телесных повреждений.
Накануне иммигрант, украв нож из отдела кухонной утвари в универмаге, убил продавщицу и еще двух женщин там же, в универмаге, а затем ранил пять женщин и одного ребенка на улице и в банке неподалеку.
Полиция остановила нападавшего выстрелом в бедро.
По словам полицейских, задержанный - жестокий и психически неуравновешенный человек, недавно прошедший психиатрическое лечение.
В соцсетях в пятницу появились видео, на которых предполагаемый злоумышленник пытается напасть на прохожих. Он босиком и с ножом в руке.
Также слышен крик: «Он только что пырнул ножом женщину!» Также видно, как в нападавшего бросают стулья, а мужчина пытается остановить его с помощью предмета, похожего на палку.
«У него был действительно большой нож, и с этим ножом он бросался на людей, - рассказала немецкому телеканалу RTL свидетельница происшествия Джулия Рунце. - В ответ многие стали бросать в него зонтиками, мобильными телефонами, чтобы остановить его. Потом подоспела полиция, они приблизились к нему и прозвучал выстрел. В любом случае, его схватили».
В Вюрцбург с населением в 130 тысяч человек, расположенный между Мюнхеном и Франкфуртом, срочно выехал глава службы безопасности Баварии Иоахим Херрманн.
Он сообщил журналистам, что из раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии, и «нет уверенности, что они выживут».
Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал «Аллах акбар!» во время нападения.
Вместе с тем, как сообщили в полиции, хотя у нападавшего есть судимость, ни одно из его предыдущих преступлений не было связано с терроризмом.