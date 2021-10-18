НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкого роста на социальный хлеб быть не должно. Об этом заявил на брифинге в режиме онлайн в Службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже сказал, резкого роста на социальный хлеб не допустим. Для этого у нас есть все инструменты. Есть необходимые резервы - млн тонн с учетом прошлогоднего урожая. Эти резервы используем не только на зерновую, но и на поддержку животноводческой отрасли. Поэтому резкого роста на социальный хлеб быть не должно. В этой связи у меня прогноз, что хлеб будет в разумных пределах (сумме, прим.ред.)», - прокомментировал министр сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что определены основные задачи Национального проекта по агропромышленному комплексу.

В соответствии с поручениями Главы государства определены следующие основные задачи Нацпроекта:

Первое - повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. Второе - обеспеченность Казахстана основными продовольственными товарами отечественного производства. Третье - увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением в нем доли переработанной продукции до 70%. Четвертое - стабильное повышения доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестпроектов.