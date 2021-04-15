Резкое увеличение возгораний в пойме реки Или отмечают в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкое увеличение количества возгораний в пойме реки Или отмечает министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас активно начинаются сельскохозяйственные работы и период рыболовства и охоты. К сожалению, мы наблюдаем значительное увеличение количества возгораний, особенно в пойме реки Или. Сейчас, буквально, идет крупный пожар, где привлекаются подразделения как лесоохраны, в том числе наши подразделения на тушение камышовой растительности. Я бы попросил обратить внимание и сельскохозяйственного производителя, и, прежде всего, наших граждан, что нужно аккуратно обращаться с огнем», - подчеркнул Юрий Ильин на брифинге в СЦК.

Глава МЧС предупредил граждан об ответственности.

«У нас есть все механизмы привлечения к ответственности, вплоть до уголовной ответственности – если наступит сильное распространение огня. За прошлый год методом таких рейдовых мероприятий было привлечено к административной ответственности более 680 человек. Эта работа будет продолжена», - добавил Юрий Ильин.