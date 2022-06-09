9 Июня 2022 20:13

Резкое увеличение стоимости товаров наблюдается в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Японии наблюдается рост цен и увеличение стоимости товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

В апреле базовый показатель потребительских цен вырос на 2,1%, показатели инфляции достигли целевого уровня Банка Японии в 2% после трех десятилетий практически полного отсутствия роста цен. Это вызвано высокими затратами на импорт, глобальным ростом цен на сырье и энергоносители.

Средняя заработная плата населения не повышалась десятилетиями. Когда цена на повседневную японскую закуску умайбо (кукурузная палочка), которая с момента ее создания 43 года назад всегда стоила 10 иен ($0,075), выросла в цене на 20%, по стране прокатилась волна изумления. Производителям пришлось запустить рекламную кампанию для объяснения причин повышения цен.

По данным банка Тейкоку, в этом году цены на более чем 10 000 продуктов питания вырастут в среднем на 13%.

Единственным позитивным фактором ослабления иены в краткосрочной перспективе может стать приток с страну финансов от иностранных туристов.