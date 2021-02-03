Резкое увеличение денежных переводов за пределы страны отмечают в КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11,5 тыс. налоговых проверок проведено сотрудниками фискальных органов в 2020 году. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сумма взыскания составила 78 млрд. тенге или рост на 8,3%. В 2020 году проведено 2,9 тыс. таможенных проверок, по результатам которых доначислено ТПиН в размере 30,6 млрд. тенге и взыскано 11,3 млрд. тенге.

«В целом мы стали более точечно выходить на проверки, о чем можно судить по озвученной статистике. Эффективность дистанционного контроля увеличена на 18%, дополнительно обеспечено 325 млрд. тенге. Выработаны новые методы дистанционного контроля. Реализуется пилот по выявлению рисковых компаний на ранней стадии и ограничению услуг по выписке ЭСФ», - рассказал Марат Султангазиев.

Было отмечено, что с начала пилота ограничена выписка ЭСФ для 5 тыс. рисковых налогоплательщиков, оборот по которым составил 2 трлн. тенге, всего с момента запуска проекта взыскано 60 млрд. тенге.

«Впервые с 2016 года обналичивание денежных средств на территории Казахстана снижено на 38%. Однако за 11 месяцев текущего года переводы за пределы страны резко увеличились – на 19%. Выяснение обоснованности мы ставим в качестве приоритетной задачи на текущий год», - сказал Марат Султангазиев.