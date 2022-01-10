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    12:45, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Резкое ухудшение эпидситуации в столице связано с циркуляцией «омикрона» - СЭС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкое ухудшение эпидситуации в столице связано с циркуляцией «омикрона». Об этом заявила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в столице за последние пять дней резко ухудшилась. Это связано с тем, что в городе циркулирует штамм «омикрон». Нами один раз в два месяца проводится дополнительное секвинирование на молекулярно-генетическом уровне. В конце декабря нами было отправлено 25 положительных проб. В результате мы получили один положительный штамм «омикрона». Это человек, прибывший из-за рубежа. Он прибыл 16 декабря, когда приехал были отрицательные результаты. Затем 22 декабря, когда ему стало плохо, он обратился за медицинской помощью. В результате у него выявили положительный тест. В числе 25 положительных проб были и его пробы», - сказала Жанна Пралиева.

    По ее словам, за последние десять дней, с 1 января зафиксировано 4622 случая, это в 1,7% раза выше, чем за весь период декабря. Все это, как отметила спикер, связано с циркуляцией «омикрона».

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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