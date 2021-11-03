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    14:32, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Резкое удорожание услуг по транспортировке грузов отмечают депутаты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкое удорожание услуг по транспортировке грузов отмечают депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проблемой является рост тарифов на услуги по транспортировке, что отражается на стоимости товаров и влияет на инфляцию», - сказала депутат Дания Еспаева, озвучивая запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    По словам мажилисмена, услуги перегруза на китайской стороне выросли до 150 000 юаней за одно автотранспортное средство, что превышает даже саму стоимость перевозки.

    «Для сравнения: исторически стоимость перевозки фуры на Хоргосе складывалась от 1200 до 5000 долларов США, а в данный момент выросла до 28 тысяч долларов США», - уточнила Дания Еспаева.

    Было отмечено, что на железнодорожном транспорте из-за дефицита контейнеров стоимость покупки контейнеров выросла с 1950 долларов до 7500 долларов США. Стоимость отправки груженного 40-тонного контейнера из КНР изменилась с 3100 долларов в августе 2020 года до 13000 долларов США в сентябре 2021 года.

    Теги:
    Китай Парламент Экономика Мажилис
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