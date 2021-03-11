Резкое снижение активов Нацфонда объяснил глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины резкого снижения активов Национального фонда за месяц назвал глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец февраля т.г. составили 57,6 млрд. долларов, снизившись за месяц на 70 млн. долларов по следующим причинам: в феврале т.г. было продано 443 млн. долларов для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 375 млрд. тенге, или 900 млн. долларов», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, поступления в Нацфонд составили 164 млрд тенге, из них валютные поступления составили 255 млн. долларов, или 106 млрд тенге.

«Рост индекса акций MSCI World за февраль т.г. на 2,6% после падения в январе т.г. способствовал положительному инвестиционному доходу Нацфонда, который за месяц составил 116 млн. долл США», - заключил глава Нацбанка.







