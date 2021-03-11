РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 11 Март 2021 | GMT +6

    Резкое снижение активов Нацфонда объяснил глава Нацбанка

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины резкого снижения активов Национального фонда за месяц назвал глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активы Национального фонда на конец февраля т.г. составили 57,6 млрд. долларов, снизившись за месяц на 70 млн. долларов по следующим причинам: в феврале т.г. было продано 443 млн. долларов для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 375 млрд. тенге, или 900 млн. долларов», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, поступления в Нацфонд составили 164 млрд тенге, из них валютные поступления составили 255 млн. долларов, или 106 млрд тенге.

    «Рост индекса акций MSCI World за февраль т.г. на 2,6% после падения в январе т.г. способствовал положительному инвестиционному доходу Нацфонда, который за месяц составил 116 млн. долл США», - заключил глава Нацбанка.




    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!