Резкое повышение цен на продукты объяснил аким СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объяснил резкое повышение цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на продукты питания поднялись не только в СКО, они поднялись в целом по стране и в мире. По оценкам некоторых аналитиков, работающих в этой сфере, на 30% в мире выросли цены на продукты. Этот результат пандемии и засухи, которая была аномальной в этом году. Давно такого не было и в СКО, и по Казахстану. Чтобы стабилизировать цены, созданы стабилизационные фонды. По поручению Главы государства, мы выделили 1,9 млрд тенге, закупив порядка 10 тысяч тонн различных продуктов», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что есть 19 видов продуктов питания, которые входят в перечень социально значимых.

«Это мука, картофель, капуста, мясо кур, гречка, подсолнечное масло и т.д. они в первую очередь должны быть обеспечены для граждан. Закупив этот объем у наших производителей по дешевой цене, мы в 25 точках города организовали их продажу. И именно там реализуется 70% всей продукции по городу. И там присутствуют продукты из нашего стабилизационного фонда по удешевленной цене», - отметил аким.

«По ценам: картофель и капусту мы продаем по 115 тенге, хлеб по 73 тенге (это социальный хлеб, самый дешевый по всей стране). Конечно, товарная интервенция очень важна, и она позволяет нам время от времени сдерживать эти скачки. Буквально вчера мы приняли решение о том, что в преддверии новогодних праздников, как и Дня независимости мы каждый день будем проводить ярмарки в Петропавловске и в районных центрах. Поскольку мы знаем, что некоторые продавцы хотят на этом сыграть, спекулятивно пытаются поднять цены, создав праздничный ажиотаж», - заключил спикер.