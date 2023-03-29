Резкое потепление прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в конце марта ожидается понижение температуры воздуха. В первые дни апреля – напротив, резкое повышение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», с 29-го по 31-е марта регион будет находиться под влиянием пониженного давления. В этот период прогнозируется неустойчивая погода.

С прохождением фронтальных разделов в среду, 29-го марта, ночью на западе области, днем на большей части ожидаются умеренные осадки, преимущественно дождь. На западе, севере области - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 25 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха до минус 5, местами - 10 мороза.

«С первых дней апреля с выносом теплых воздушных масс прогнозируется резкое повышение температуры воздуха ночью до плюс 1-4 градусов, днем - до 9-14 тепла. Со 2-го по 5-е апреля в связи установлением положительных температур ожидается активное формирование талого стока, увеличение уровней воды в реках за счет боковой приточности - балки, овраги и талые воды со степей и полей», - сообщила директор филиала Кымбат Мергалимова.