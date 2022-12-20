Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО

20 Декабря 2022, 09:43
Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на смену теплым дням придут сильные морозы. Понижение температуры воздуха ожидается в ближайшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник, 19-го декабря, в регионе из-за циклона прошел ледяной дождь. Во вторник утром, 20-декабря, в Петропавловске температура воздуха составляла минус 3 градуса, ветрено, временами моросил дождь. На дорогах – гололед.

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», ночью температура воздуха начнет снижаться. Уже в среду, 21-го декабря, днем она составит 13-18 мороза, ночью столбик термометра опустится до 15-20 градусов.

Дальнейшее похолодание ожидается в четверг, 22-го декабря. Ночью прогнозируется мороз до 23-28 градусов, днем – минус 20-25.

И в среду, и в четверг сохранятся осадки в виде снега, метель, сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Снег, гололед и метель ожидаются на большей части Казахстана
Какие участки дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане
Теги:
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Снег, гололед и метель ожидаются на большей части Казахстана
Какие участки дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане
Проекционные пешеходные переходы установили на въезде в Петропавловск
Первый аппарат МРТ появился в детской больнице СКО
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
Снег и понижение температуры прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
3 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
4 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
5 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане

Лента новостей