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Резкое похолодание ожидается в Астане

Жанара Мухамедиярова
29 Марта 2023, 16:55
Резкое похолодание ожидается в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Резкое похолодание ожидается в столице в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

30 марта ожидается: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.

31 марта прогнозируется: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.

1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.


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