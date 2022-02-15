Резкое похолодание ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Снег и понижение температуры до 13 градусов мороза ожидается в ближайшие дни в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу синоптиков, обширный антициклон идёт из районов Черного моря. На востоке и юго-востоке страны, по мере смещения антициклона, 17 февраля ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

«На 16 февраля в Алматы облачно, временами снег, туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 4-6 мороза. 17 февраля облачно с прояснением, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 5-7 мороза. 18 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 2-4 мороза», - сообщили в РГП «Казгидромет» по городу Алматы.

Кроме того, метеорологи отметили, что последующие дни в южной столице предварительно без осадков. Ожидается постепенное повышение температуры начиная с понедельника, с 21 февраля.

В Алматы на утро 15 февраля выпало рекордное количество снега за зимний период 17-20 см снега в городе, в предгорных районах - до 35 см, в горной местности - до 50 см.

Напомним, сегодня в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыли несколько участков дорог для всех видов автотранспорта.